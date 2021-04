Fim de namoro de Jojo Todynho e jogador de futebol vira caso de polícia; entenda · .

O fim do namoro de Jojo Todynho e Polidoro Júnior, jogador do São Caetano, virou caso de polícia. Dois dias após assumir o romance com o atleta, a funkeira soube pela internet que ele teria um suposto affair com a modelo Cristina Mendonça. Rapidamente, ela foi às redes anunciar que estava solteira. O zagueiro, por sua vez, registrou um boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial de Santo André, em São Paulo, nesta segunda-feira (5). Ele alega calúnia e difamação e pede explicações de Cristina.

A campeã de A Fazenda 12, da Record, assumiu o romance com o zagueiro no sábado (3). “Conheci o Júnior e me apaixonei. Foi depois que eu saí de A Fazenda. A pessoa de que eu falava lá dentro, que era o dono do meu coração, é outra pessoa. [Alguém] Totalmente diferente”, relembrou.

“Enfim, eu realmente estou envolvida com o Júnior. Ele é uma pessoa maravilhosa, e eu me apaixonei por ele. Não só por ele, pela família dele também. Não queria expor, porque está tudo muito recente. Foi tudo muito intenso entre a gente. O que vai acontecer? O futuro a Deus pertence. E é isso (risos)”, declarou.

No mesmo dia, o atleta confirmou a relação para a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. “Estamos nos conhecendo melhor, sim, e isso tem uns dois meses. Eu a conheci por conta de um amigo em comum, que nos apresentou, e aí acabamos indo jantar em um restaurante em São Paulo. A conversa fluiu e rolou. Ela já até esteve duas vezes na minha casa e tivemos outros encontros”, disse ele.

Polidoro Júnior e Jojo Todynho: fim em dois dias

Nesta segunda-feira, no entanto, a jornalista divulgou a existência de Cristina, modelo que também teria um romance com o jogador. À publicação, ela se disse “enganada” pelo craque, a quem chamou de “safado”. Diante do escândalo, Jojo foi às redes anunciar o fim do namoro.

“Vou tentar ser curta e breve. Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabe falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira e livre”, avisou.

Na sequência, entre risos, disparou o que parece ser uma indireta. “O golpe tá aí, cai quem quer. E quase que eu caí, mas Deus deu vitória. Como diz minha tia: ‘o que os ventos não contam, a internet mostra'”, declarou.

Procurado pelo ., Júnior falou sobre a polêmica envolvendo seu nome. “Houve boatos de fake news. Uma garota com quem já fiquei no ano passado se pronunciou dizendo que era minha namorada. Já fiquei, sim, com ela no passado. Já fiquei duas ou três vezes. Fiquei com ela, sim. Mas do jeito que ela falou, que tinha relacionamento comigo de anos, é mentira”, frisou.

Cristina Mendonça: modelo alega ter relacionamento recente com Polidoro Júnior

“Nunca tive relacionamento com essa pessoa. Acho que ela se emocionou, quer os cinco minutos de fama, coisa que está acontecendo. E é isso. Nunca tive relacionamento com essa garota”, repetiu.

A reportagem também procurou Cristina, que contou ter encontrado Júnior na semana passada, quando esteve no Brasil — ela mora na Itália– antes de ir para Cancun, no México, onde está a trabalho. Segundo ela, eles passaram parte do sábado (3) juntos.

“Em nenhum momento falei que estava namorando. Falei que estava em um relacionamento. A gente terminou e voltou. Quando cheguei ao Brasil, nós nos reencontramos e tivemos um reconciliação. Estou em Cancún agora. Um dia antes de viajar, ele estava dormindo comigo”, contou ela.

“Quando cheguei em Cancún, ele mandou mensagem dizendo que me amava e meia hora depois disse que estava num relacionamento com a Jojo Todynho. É uma loucura. Ele disse [para a imprensa] que tinha muito tempo que não me via. A conversa está aí. Prints são provas e são aceitos até no tribunal. Ele estava comigo um dia antes de eu viajar. E eu perguntei se ele estava com a Jordana. Ele disse que não, que era só uma amiga”, finalizou.

O fato é que o agora ex-namorado de Jojo compareceu ao 3º Distrito Policial de Santo André na tarde desta segunda-feira para registrar um boletim de ocorrência contra Cristina. Nos autos, o atleta diz que a modelo “mentiu ao falar para a imprensa que tem relacionamento de anos com ele”.

“Estou tranquila em relação a isso”, declarou Cristina à reportagem sobre a investigação. Procurada, Jojo não se manifestou sobre o escândalo. Sua assessoria de imprensa informou que ela já havia dado seu posicionamento sobre o término nas redes sociais.

Veja declaração de Jojo Todynho:

