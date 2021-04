Final da Copa do Rei colocará Barcelona e Bilbao, dois maiores campeões, frente a frente

A final da Copa do Rei da temporada 2020/21 ocorrerá neste sábado (17), em Sevilha, no estádio Olímpico La Cartuja e colocará frente a frente, mais uma vez, Athletic Bilbao e Barcelona, os dois maiores vencedores da história da competição.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da ESPN Brasil e do ESPN App, a partir de 16h25, com acompanhamento em tempo real com vídeos no ESPN.com.br.

Apesar de ser o maior campeão de LaLiga e da Uefa Champions League, o Real Madrid não consegue ter o domínio na copa nacional (mesmo com essa tendo a marca da realeza no nome).

O troféu, que já teve o nome de Copa da Espanha e Copa do Generalíssimo, nos tempos da ditadura no país, teve as equipes da Catalunha e do País Basco como principais vencedores desde suas primeiras edições.

O Athletic Bilbao manteve a hegemonia de títulos de 1914, quando conquistou o título pela quinta vez, a 1997, quando o Barcelona igualou os 23 troféus. No ano seguinte, os culés tomaram esse posto como maior campeão e o mantém até hoje.

Hoje, a vantagem blaugrana é de sete conquistas. Os dois times se enfrentarão na final pela nona vez. O time catalão venceu seis vezes, enquanto os bascos saíram com o troféu em duas.