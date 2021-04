Fintechs recrutam estudantes para programa de formação de universitários

A Investtools e a Grana Capital, ambas fintechs incubadas pelo Instituto Gênesis, da PUC-Rio, abriram as inscrições para seu programa de formação para universitários, que tem como foco a área de tecnologia para o mercado financeiro. Ao todo, são ofertadas 10 vagas.

O programa é voltado a estudantes que estejam matriculados entre o 3º e o 8º período nos cursos de Ciência da Computação, Engenharias, Sistemas de Informação e Matemática. Os universitários devem, ainda, ter disponibilidade para estagiar até quatro horas por dia e interesse por tecnologia e mercado financeiro, além de contar com habilidades específicas, como capacidade analítica.

O programa é dividido em fases, sendo a primeira composta por um ciclo teórico com mais de 150 horas de aulas com profissionais especializados em tecnologia, programação e mercado financeiro. Ao finalizar esta etapa, os estudantes serão direcionados à empresa com mais sinergia com seu perfil, tornando-se estagiário em desenvolvimento de softwares.

Os contratados receberão bolsa auxílio e terão direito a seguro de vida, certificado dos cursos realizados e um ambiente descontraído, criativo, cheio de oportunidade de crescimento.

As empresas contam com uma sede na Gávea, bairro na cidade do Rio de Janeiro. Todavia, a empresa ressalta que conta com equipes espalhadas por todo o Brasil. Ainda neste sentido, todas as atividades serão realizadas de forma remota, ampliando a oportunidade para jovens de todo o país.

Quando se inscrever

Os interessados em participar do Programa de Formação para Estágio em Desenvolvimento de Software podem se inscrever até o dia18 de abril na página de carreiras da Investtools, disponível aqui.