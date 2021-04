Fiorentina (ITA) faz contato para tirar Abel Ferreira do Palmeiras; com multa de R$ 10 milhões, técnico se posiciona

O técnico Abel Ferreira está em alta no Palmeiras. Apesar do pouco tempo no clube paulista, o português, que prepara o time para a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, já conquistou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. A passagem gloriosa pelo Verdão já desperta o interesse de equipes do exterior no comandante.









Apenas na 15ª posição do Campeonato Italiano, preocupada com o rebaixamento e longe da disputa por vagas em competições europeias, a tradicional Fiorentina procurou informações sobre Abel Ferreira recentemente. Já de olho em mudanças para a próxima temporada, a Viola sondou o técnico português.

De acordo com informação do jornal “Tuttomercadoweb”, a Fiorentina iniciou os primeiros movimentos para tentar a contratação do comandante alviverde. A expectativa é que o italiano Giuseppe Iachini, de 56 anos, não siga no clube e um substituto é buscado. Com passagens por Braga (POR) e PAOK (GRE), Abel Ferreira seria o favorito.

Apesar disso, a Viola não terá facilidade para tirar o treinador do Palmeiras. Em contrato, a multa rescisória do português é de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões). Logo após desembarcar no Brasil, Abel Ferreira chegou a ter uma proposta milionária do Al Rayyan, do Qatar. O Olympique de Marselha, da França, que fechou com Jorge Sampaoli, também fez sondagem.

Como fez nas demais oportunidades, o tecnico agradeceu e garantiu que segue na Academia de Futebol, segundo o “Palmeiras Online”. “Eu mal cheguei ao Palmeiras, um mês depois, eu tive o conhecimento, não adianta falar dos valores, de uma proposta que dava três vez mais que eu ganho no Palmeiras. Me perguntaram o porquê, eu disse não! Meu empresário veio falar que valia a pena. Eu disse que não valia nada. Se aqui eu posso disputar tudo, eu não vou lá para o outro lado do mundo, sem saber se tenho as mesmas condições”, afirmou Abel Ferreira, em recente entrevista à ESPN.