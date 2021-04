Marjorie Estiano confessa que tremeu na base quando Cora resolveu passar “xixi de jacaré” no rosto para rejuvenescer alguns anos em Império (2014). A substância entrou na trama para promover a troca entre as intérpretes da vilã, já que Drica Moraes precisou se ausentar por problemas de saúde. “Caiu que nem uma bomba no meu colo, eu fiquei apavorada”, dispara.

A atriz deu vida à antagonista na primeira fase do folhetim de Aguinaldo Silva, que ganhará uma “edição especial” a partir da próxima segunda (12). Ela, aliás, entrega que na época estava tão concentrada na turnê do álbum Oito (2015) que não teve tempo para acompanhar a trama –muito menos a obsessão da megera por uma noite de amor com José Alfredo (Alexandre Nero).

“Era meu primeiro disco autoral, eu queria desdobrá-lo em shows. Só que aí recebi uma ligação do Rogério Gomes [diretor da produção] me chamando para uma reunião. Eu cheguei lá sem saber de nada, vi todo mundo com os olhos arregalados, e aí me contaram que a Drica precisaria se ausentar”, rememora a artista ao ..

A veterana já vinha de uma crise de labirintite quando uma faringite a deixou sem voz durante semanas, comprometendo o cronograma de gravação. Silva então reescreveu três capítulos e mandou a equipe convocar Marjorie para retomar o papel o mais depressa possível.

“Eu tinha um disco para divulgar, e isso não ia acontecer junto com uma novela. E eu ainda por cima entraria numa história que já estava adiantada para pegar a personagem de uma atriz sensacional. Só que não tinha outra alternativa. Meu fio condutor era fazer a Cora que eu já conhecia, mas a gente ficou um tempo sem saber se Drica ia voltar ou não”, pontua.

Drica Moraes e Marjorie Estiano em Império

Com a troca de titulares, a tia de Cristina (Leandra Leal) desapareceu para passar alguns dias no spa, deixando a sobrinha em choque ao descer do ônibus quase 30 anos mais jovem. Cínica, a mau-caráter fez questão de espalhar para o fofoqueiro Téo Pereira (Paulo Betti) que o resultado milagroso se devia à urina do réptil.

A princípio, Marjorie desconfiou que o truque não daria certo. “As pessoas até estranharam em um primeiro momento, mas depois foram deixando se levar pela trama, por aquela personagem que queria porque queria ter uma transa com o comendador. Foi, no fim das contas, uma troca técnica”, arremata a intérprete.

