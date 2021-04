Na Festa do Líder Arthur do BBB21, Fiuk adverte Juliette: “O Juliette, relaxa, Juliette. Relaxa, calma, Juliette. Se ela não receber cinco atenções no dia, ela não dorme bem”, alfineta. O ator e cantor explica o motivo de sua fala para Arthur: “A Juliette estava falando sozinha há meia hora. Falando no celular” e o instrutor de crossfit aponta: “Eu só estou rindo. Eu não falo mais nada. Eu desisto”.