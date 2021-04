Fiuk comenta sobre sister no BBB21: ‘Se procurar no dicionário a palavra sem noção, deve ter a foto da Juliette’ | casa BBB

A advogada primeiro fala com a influenciadora digital e com o cantor e, em seguida, se dirige para Thaís. “Bora, você não está com sono não. Bora fofocar, bora, bora”, diz Juliette. A goiana se recusa e avisa: “Fui eu que chamei o povo para dormir”. A maquiadora não se contenta com a resposta e brinca: “Foi você safada? Então, é você quem vai sair daqui”.

A sister da Paraíba pega Thaís no colo, pede para que ela coloque o braço no pescoço dela e a retira da cama. Thaís pede para a confinada não fazer isso, e Camilla de Lucas alerta: “Juliette, o pessoal está dormindo”. Fiuk fica parado vendo a cena, enquanto Juliette segue com Thaís no colo para deixar o cômodo. Ao chegar na porta, a sister bate na perna de Arthur, que está dormindo no chão. O capixaba está descansando, já que está no Castigo do Monstro.