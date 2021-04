A conversa sobre as relações dentro do jogo continua na varanda entre Gilberto e Fiuk. Durante o papo, o pernambucano revela que votaria primeiro em Pocah, mas que outro voto precisaria ponderar as coisas. “No Vip eu vou botar quem me bota no Vip. Não vou botar quem não me colocar. por mais que a gente tenha nossas tretas, nossas esculhambações..ir para o Vip é uma regalia”.