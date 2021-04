Fiuk diz que está interessado em Juliette e deixa sister constrangida

Na reta final do Big Brother Brasil 21, o clima é de descontração. Camilla começou a “shippar” Juliette e Fiuk – ou seja, torcer para que se tornem um casal – e fez os brothers se divertirem.

Tudo começou quando a influenciadora perguntou a Gil e Juliette com quem eles se relacionariam dentro da casa. A sister afirmou que ficaria com Fiuk, mas explicou que não entrou na casa para se apaixonar.

“Sou uma pessoa muito paqueradora solteira, adoro paquerar, beijar na boca. Quando eu vim para cá, se eu for ser quem eu sou, vou somente paquerar, então, quero neutralizar”, disse a paraibana.

Fiuk, ao ouvir o papo, correu para cozinha e teve que responder se já se interessou por Juliette. “Estou interessado”, respondeu ele, olhando para a maquiadora, que não segurou a risada com a resposta.

Juliette então contou sobre como foi o encontro dos dois nos primeiros dias de confinamento e afirmou que ficou interessada no cantor. Mas disse que desistiu do romance ao se juntarem com os demais brothers.