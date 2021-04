Fiuk diz que perdeu tudo que tinha com a pandemia: ‘Vendi meu carro, acabou tudo’

Na última vez que foi para o paredão, Fiuk fez um discurso ao pedir sua permanência que chamou atenção do público. O cantor afirmou que estava passando por problemas financeiros e que, de fato, precisava do prêmio de R$ 1,5 milhão. A estranheza do dos telespectadores se deu pelo fato do brother ser filho de Fabio Jr, além de ter uma carreira artística.