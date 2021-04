Assim que Thaís deixa a casa do BBB21, após ser eliminada do programa com 82,29% dos votos, Arthur e Fiuk, que continuam na disputam, se abraçam. “Pode ter certeza, o que o Tiago (Leifert) falou, para a galera lá fora, pelos menos por enquanto, não é problema, isso é a gente. Essa é a nossa história, essa é a nossa essência… Os desentendimentos, os acertos, a galera deve estar achando massa“, diz o capixaba.