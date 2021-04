Após retornarem do décimo terceiro Paredão do BBB21, Fiuk e Gilberto cumprem a promessa que haviam feito de que pulariam na piscina sem roupa, caso sobrevivessem à berlinda. A dupla tira a roupa no Quarto do Líder, corre para a área externa e, antes do pulo, trocam um selinho. Pocah, Juliette e Camilla de Lucas observam e riem da situação. Os dois brothers comemoram e agradecem ao público pela permanência na casa.