Fiuk rememora conselho de brother em relação à Líder da semana no BBB21: ‘Gil sempre me falava da Viih, abre o olho’ | casa BBB

Na área externa Caio aproveita para conversar com Fiuk sobre a formação do Paredão no BBB21. O fazendeiro aconselha o cantor a se preparar para um eventual contragolpe: “Eu só acho que como serão duas indicações, uma do Monstro e uma da casa, acho que faria sentido ter um contragolpe. Porque o Monstro iria contragolpear uma pessoa do outro lado, talvez fazia sentido para ter essa movimentada. Um contragolpe do Monstro é grande nessa hora, supostamente, automaticamente ia alguém do VIP. Talvez, ou não, porque se não o Paredão vai ficar escrito. Como também pode ser óbvio o Paredão”.