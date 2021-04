Fiuk revela quantos cigarros fuma no BBB21 por semana; saiba o número · .

Não é muito difícil para quem acompanha o pay-per-view do BBB21 ou até mesmo para o telespectador que assiste à edição na Globo ver Fiuk fumando. O vício do cantor de 30 anos já virou até meme depois de ele ganhar provas físicas no programa. Em conversa com Rodolffo nesta quinta (1º), o artista revelou que chegou a consumir durante a sua estadia no reality da Globo seis maços por semana, o que equivale a 120 cigarros em sete dias.

Fiuk contou para sertanejo que dobrou a quantidade em relação ao que ele fumava fora do confinamento. Segundo o artista, ele precisava de três maços por semana antes do BBB21, porque alimentava mais o vício apenas durante a noite, depois dos compromissos de trabalho.

“Eu pedi o dobro [de maços por semana no BBB21] por segurança, pra deixar sobrar. Mas tinha semana que não sobrava, você tá maluco. Agora tá sobrando”, confessou o filho de Fábio Jr.

O ator contou que esse aumento no consumo aconteceu por conta do estresse do jogo e do ambiente pesado que dominou a casa nas primeiras semanas, com tretas sem fim envolvendo participantes como Lucas Penteado e Karol Conká.

“O começo aqui era tiro, porrada e bomba. Aquelas tretas todas acontecendo”, relembrou ele. “Aquelas primeiras três semanas lá foi pesado”, complementou Rodolffo. Fiuk estava fumando na área externa enquanto conversava.

“Foi pesadíssimo, foi muito tenso. Eu me questionei se seria todo dia daquele jeito, eu não aguentaria. Não dá. Eu trabalhei a vida toda a minha cabeça, já tenho as minhas cagadas, a vida toda pra consertar, ficar de boa, pra chegar aqui e estar no meio das guerras”, lamentou o ator.

“Pra chegar aqui e pagar de doido”, brincou o sertanejo. “Se eu entrasse de cabeça naquilo que rolou, eu não estaria aqui. Eu não ia saber lidar, eu vi cenas que ainda não tinha visto na minha vida”, disse Fiuk.

