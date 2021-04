A Festa Cor & Ton está rolando no BBB21. Gilberto, Pocah e Fiuk estão na pista dançando. O doutorando em economia fala para o cantor: “Depois de 17 dias, se você me abandonar, você vai ver só”. Os dois se abraçam e Fiuk avisa: “Não vou te abandonar jamais, eu nunca vou esquecer, a única pessoa que me acolheu de verdade aqui”. “É muito amor, até a final”, declara o pernambucano.