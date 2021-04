Fiuk troca flertes com Juliette e afirma: ‘Acho você mais bonita’ | casa BBB

“Eu saquei de longe. Você parece muito com a Isis (Valverde)”, diz ele que escuta da sister: “Nossa, sério?”. O cantor, então, afirma: “Não sei se você parece mais a Isis (Valverde) ou a Selena Gomez”. Ela pergunta se ela parece outra cantora americana, Ariana Grande.

Fiuk responde: “Eu acho você mais bonita”. Logo em seguida, o brother pergunta em tom de brincadeira: “Não sei se você está com alguém…”. A sister rebate: “Estou de boa. Eu estou solteira, eu sou solteira, eu nasci solteira”. Nesse momento, Camilla de Lucas entra na brincadeira e faz as vezes de cupido. “Você conhece ele? É o Fiuk do BBB21”, brinca a influenciadora.