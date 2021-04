Fiuk vence prova de resistência e é o primeiro finalista do ‘BBB 21’

No Big Brother Brasil 21, após mais de 11 horas de prova, Gilberto desistiu da disputa e Fiuk se tornou o primeiro finalista do programa. Juliette, Camilla e Gil formam o último paredão da edição e o mais votado deixa o programa no domingo (2).



Foto: Reprodução

Mais cedo, Gilberto tinha dito para o cantor: “Quem vai ganhar é tu. Eu só quero bater pelo menos 14 horas. Eu quero no meu currículo de Big Brother, que eu bati algum recorde na vida, mas está difícil”.

Camilla de Lucas foi a primeira a desistir da prova após 1h14 minutos por passar mal. A influenciadora chegou a vomita no início da dinâmica e lamentou por não ter se preparado.

Depois de pouco mais de 6 horas de prova, Juliette desistiu da dinâmica de resistência. A paraibana passou parte da madrugada reclamando de tontura por causa da labirintite e também já está no último paredão.