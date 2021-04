‘Fiz barreira de segurança’ · .

Depois de dividir a cama com Fiuk no BBB21, Juliette Freire confessou para João Luiz Pedrosa que colocou travesseiros entre eles para dormir. O ator foi se deitar na cama de casal que a advogada já estava após a festa da madrugada desta quinta (15). “Fiz uma barreira de segurança”, disse ela.

Depois do toque de despertar e a gravação do raio-x, a paraibana quis voltar a dormir e logo chamou João Luiz Pedrosa para dividir a cama com ela, enquanto Fiuk foi para o quarto Colorido. “Deita aqui, por favor”, pediu ela.

“Graças a Deus eu fiz isso aqui, uma barreira de segurança”, disse a maquiadora, mostrando os travesseiros empilhados no meio da cama de casal. “Mas você dormiu fazendo carinho no cabelo dele”, apontou o professor de Geografia.

“Sempre durmo fazendo carinho. Pode ser qualquer pessoa. Já dormi assim com ele [Fiuk], quando eu dormi no [quarto do] líder”, se defendeu Juliette. “Com a mesma barreira, graças a Deus”, acrescentou ela. Em seguida, a produção mandou todos para o quarto Colorido para fazer uma manutenção interna, e a nordestina novamente dividiu a cama com o cantor.

Durante a madrugada, o filho de Fábio Jr. chegou a abraçar Juliette por trás para demonstrar a “sarradinha” que deu em Gilberto Nogueira, mas ela o mandou respeitar a barreira de travesseiros.

