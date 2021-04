Juliette Freire e Viih Tube decidiram dar um tempo na amizade no BBB21. Depois de uma longa conversa, a advogada achou melhor que elas se afastassem para não se magoarem mais uma com a outra, e a youtuber concordou. “Eu fiz o que eu pude”, lamentou a paraibana.

Antes de optarem pelo afastamento, Juliette e Vitória discutiram bastante, e uma jogou mágoas na cara da outra. A advogada, então, perguntou o que ela poderia fazer para se dar bem com a atriz. “De verdade? Falou, sentiu. Eu falo tudo”, afirmou a loira.

“E você tem saco?”, questionou a maquiadora. “Pra caralho, eu sou assim. Eu sou assim com a Thaís [Braz], eu sou assim com o João [Luiz Pedrosa], eu sou assim com a minha mãe, com o meu pai, com o meu namorado, com a minha amiga, com todo mundo na minha vida. Eu senti, eu falo”, respondeu Viih.

“Você acabou de dizer que evita me falar algumas coisas pra não machucar”, lembrou a advogada. “É, mas eu falo”, assegurou a influenciadora digital. “Eu digo a você o que pertence a você, ninguém aqui precisa mais saber disso. Não me sinto confortável em ser assunto. Quando tiver algo a meu respeito, fale pra mim. Porque não quero mais isso”, rebateu Juliette.

“Depois do paredão, a gente vai se dar um tempo, a gente se respeita, se gosta do mesmo jeito”, sugeriu a paraibana. “Não estou rompendo, não quero romper com você, pelo contrário, eu gosto muito de você, você me faz bem, mas eu também não quero ser machucada”, explicou. “Eu estou sendo muito machucada também”, concordou a sorocabana, encerrando a conversa.

