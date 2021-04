O São Paulo venceu mais uma no Campeonato Paulista. No Morumbi, com gols de Rojas e Vitor Bueno, o Tricolor derrotou o Santo André e venceu a 6ª partida seguida sob o comando de Crespo.

Após a partida, em entrevista ao SporTV, o goleiro Tiago Volpi destacou a performance do clube em meio à maratona de jogos e ressaltou que os pés nos chão devem ser mantidos.

“O mais importante disso tudo é vencer. A gente vem de uma maratona complicada de jogos, de uma viagem longa. Acho que a equipe se dedicou ao máximo, não foi nosso melhor jogo, mas fizemos o dever de ganhar para continuar com essa sequência. Agora é pézinho no chão que domingo já tem outro”, disse o goleiro do São Paulo.

Com a vitória, o Tricolor praticamente encaminhou a classificação para a próxima fase do torneio. Agora, após nove jogos, o clube do Morumbi tem 22 pontos conquistados e a liderança do grupo B.

Mas, não há descanso. Já no próximo domingo, às 22h15, os comandados por Hernán Crespo voltam a campo para encarar o Ituano, no Estádio Novelli Júnior.