Fla cogita venda de trio por R$ 70 milhões e Bruno Spindel toma a frente dos negócios; diretoria aguarda propostas

O Flamengo não precisa de um “mecenas” para se sobressair dos rivais no continente. O clube tem uma enorme estrutura, com uma torcida que faz a diferença dentro e fora de campo, além de bons patrocinadores. Tudo isso junto faz o Mengão ano após ano brigar por grandes títulos e ser o favorito em todos os campeonatos que disputa.









Para essa temporada, o Mais Querido do Brasil projeta realizar mais vendas para bater o orçamento e um trio de jovens podem entrar nessas prováveis negociações. São eles: Hugo Souza, Daniel Cabral e Vitor Gabriel. O goleiro tem cobiça do Ajax e de outros times europeus. Os cartolas flamenguistas estão abertos para ouvir possíveis ofertas.

Daniel Cabral é monitorado por times da Espanha e da Itália e mesmo que não tenha ainda sequência no profissional, o estilo de jogo do volante chama atenção dos europeus. Já Vitor Gabriel, vem agradando os portugueses do Braga e a compra deve acontecer, como informou o portal “O Dia”, nessa terça-feira (06). Está no contrato que para a transação se tornar definitiva, o Mengão tem direito a receber R$ 10 milhões e, assim, ceder 10% do jovem.

A ideia do Rubro-Negro é conseguir cerca de R$ 70 milhões nessas eventuais três vendas. Caso as cifras se confirmem, o Flamengo ficaria muito próximo de bater a meta orçamentária e ficaria ainda mais aliviado visando manter o time campeão de quase tudo nos últimos anos.

Contratações também estão em pauta, mas isso só irá acontecer caso apareça uma oportunidade ideal de negócio. Bruno Spindel e Marcos Braz estão muito atento e buscam sucesso no planejamento traçado para o Fla ter mais uma temporada de sucesso.