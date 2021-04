Fla é irredutível em novo empréstimo de Rodinei ao Inter e lateral deve voltar em maio; R$ 26,5 milhões estão em jogo

O Flamengo começou a disputa do Campeonato Carioca com alguns jovens do Ninho enquanto os principais atletas do elenco estiveram em um recesso após a conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, os grandes nomes do plantel flamenguista já estão novamente na ativa, no aguardo das principais competições de 2021.

Até o momento, o único reforço acertado foi o zagueiro Bruno Viana, o que mostra que o Fla pôs o “pé no freio” em relação ao mercado de transferências na comparação com o que o próprio clube fez no início de 2020. Mas a Nação gostaria que a diretoria tivesse garantido ao menos algumas contratações para a temporada.

Para isso, a diretoria vai se mexer vendendo dois ativos do clube que não estão no elenco de Rogério Ceni nesse momento: o lateral-direito Rodinei e o volante Piris da Motta. Segundo a informação do site do canal Vozes do Gigante, o Inter até fez contatos com o Flamengo em busca de um novo contrato de empréstimo para Rodinei, mas o clube carioca foi irredutível e pretende vender o atleta, que está valorizado no mercado.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



O Rubro-Negro carioca pedirá 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 26,5 milhões) pelo passe de Rodinei, valor totalmente fora da atual realidade financeira do Internacional. Sendo assim, a intenção do Mais Querido é negociar o lateral com mercados alternativos, fora do Brasil, que já fizeram sondagens ao jogador nos últimos meses.

Sendo assim, o ala deverá fazer as suas últimas partidas com a camisa colorada nas próximas semanas. Depois, volta ao Ninho. Mas isso não significa que será integrado ao elenco do técnico Rogério Ceni ou que será aproveitado pelo Flamengo.