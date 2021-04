Fla-Flu na Libertadores? A ligação que já fez rival do Flamengo até entrar em campo com a camisa do Fluminense

O Flamengo estreará na Conmebol Libertadores nesta terça-feira (20), fora de casa, contra o Vélez Sarsfield em um duelo que pode ter uma lembrança muito grande do rival Fluminense.

A partida terá transmissão ao vivo e com exclusividade na TV fechada no FOX Sports, a partir de 21h15

O time de Liniers e sua torcida possuem uma relação muito próxima com o Tricolor das Laranjeiras. Isso porque, desde 1916, o clube argentino tem como um de seus uniformes alternativos o uniforme listrado com cores que lembram as que representam o Flu.

Esta utilização, inicialmente, nada tinha a ver com o clube carioca. Mas, em um amistoso contra o Santos, em dezembro de 1969, o Vélez não teria uniforme para enfrentar o clube brasileiro, que usaria sua camisa branca.

Um dos funcionários da equipe, então, comprou camisas do Fluminense, que acabaram sendo utilizados na partida que terminou empatada em 2 a 2.

Depois disso, a ligação entre os clubes passou a ficar ainda mais forte pela relação com as torcidas organizadas do time tricolor e La Pandilla, barra brava mais famosa do Fortín.

Muitas camisas, bonés e faixas são feitas e vistas nos estádios dos dois times em dias de partidas. Em 2020, uma pintura nos arredores do Maracanã chegou a ser feita com a união dos dois clubes.

Além disso, um estabelecimento nas redondezas do José Amalfitani também já foi pintado com os emblemas dos dois times.