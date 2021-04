Fla “sai perdendo” e SBT transmitirá menos jogos na Liberta do que em contrato antigo com a Globo; Nação terá 3 jogos em TV aberta

O Flamengo conheceu na última sexta-feira (09) os adversários da fase de grupos da Copa Libertadores da América em 2021. As primeiras análises dão conta de que o Rubro-Negro não terá tanta facilidade no grupo G da competição mesmo tendo sido cabeça de chave no sorteio, já que equipes fortes caíram no mesmo grupo.

O Fla terá que, por exemplo, jogar na altitude de Quito, no Equador, contra a LDU, e enfrentar o surpreendente Vélez Sarsfield, um dos times mais promissores do futebol argentino. Em um primeiro momento, o Unión La Calera parece ser a equipe mais fraca da chave e não deve brigar pela classificação.

A Conmebol divulgou nessa segunda-feira (12) a tabela detalhada da fase de grupos, com as datas, horários e televisionamento dos jogos do Mengão. Das seis partidas, três passarão em TV aberta através do SBT, emissora que detém os direitos da Libertadores. Outros jogos do Mais Querido também poderão ser vistos no canal Fox Sports e através do Facebook.

Foto: Nathalia Aguilar – Pool/Getty Images



Confira as datas, horários e canais que transmitirão o Flamengo na primeira fase da Libertadores:

20/04 – Vélez x Flamengo – 21h30 – SBT e FOX SPORTS

27/04 – Flamengo x La Calera – 19h15 – FOX SPORTS

04/05 – LDU x Flamengo – 21h30 – CONMEBOL TV e SBT

11/05 – La Calera x Flamengo – 21h30 – CONMEBOL TV e SBT

19/05 – Flamengo x LDU – 21h – FOX SPORTS

27/05 – Flamengo x Vélez – 21h – FACEBOOK

Grupo G da Libertadores

Flamengo

LDU-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Unión La Calera-CHI