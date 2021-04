Fla se prepara para tentar contratar medalhão do Santos em junho; possíveis vendas de ER7 e Michael podem ajudar

O nome de Marinho, atacante do Santos, já foi aventado na Gávea em inúmeras ocasiões. Possíveis trocas com jogadores do Rubro-Negro, como Michael, foram levantadas em especulações, mas negadas quando apurada a veracidade. Entretanto, no departamento de futebol do Mais Querido, existe uma corrente que ainda almeja a chegada do jogador ao Mengão.









Entre os dirigentes do Fla, existe um que é defensor ferrenho de abrir tratativas para levar Marinho ao Rubro-Negro, entretanto, a situação econômica do clube não permite que o negócio seja feito no momento. Mas por meio de uma estratégia, futuras contratações podem ser viabilizadas.

A estratégia teria que mirar vendas de jogadores, se o Fla conseguir negociar nomes de seu elenco com outros clubes, poderá contratar atletas. Desta forma, para a chegada de Marinho, o clube da Gávea terá que vender um jogador da posição. Everton Riberio e Michael são potenciais jogadores para que o Mengo ofereça ao mercado.

A venda de Michael pode viabilizar a contratação de Marinho – Foto: Jorge Rodrigues/AGIF



Mas o Rubro-Negro terá que driblar mais uma adversidade para contratar o atacante, já que Marinho é o principal nome do clube paulista e deve ganhar ainda mais protagonismo no Santos, pois Soteldo está prestes a se transferir para o Toronto FC. O Peixe está impedido pela Fifa de inscrever novos jogadores, abrir mão de Marinho representaria enfraquecer demais um elenco que está correndo enormes riscos de não se classificar na Libertadores e no Paulistão.