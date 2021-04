Fla vê oportunidade de mercado e pode encontrar reserva para Arrascaeta no futebol colombiano; jogador foi oferecido ao Mengão

O Flamengo fez poucos movimentos no mercado de transferências até o momento. A prioridade do Rubro-Negro foi manter o elenco que conquistou vários títulos nos últimos anos, de forma que os principais nomes do plantel permanecem na Gávea, embora as contratações não tenham chegado aos montes.

Até o momento, o único reforço acertado foi o zagueiro Bruno Viana, o que mostra que o Fla pôs o “pé no freio” em relação ao mercado de transferências na comparação com o que o prórprio clube fez no início de 2020. Mas a Nação gostaria que a diretoria tivesse garantido ao menos algumas contratações para a temporada.

Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, um dos atletas que pode chegar ao Flamengo é o meia Yeison Guzmán, de 23 anos, que foi oferecido ao clube. O atleta natural da Colômbia recentemente esteve envolvido em uma negociação com o Cruzeiro, mas um imbróglio referente ao empresário do atleta cancelou a negociação. O meio-campista já havia sido inclusive anunciado e a Raposa pagaria 1,2 milhão de dólares (aproximadamente R$ 6,5 milhões).

Guzmán: já havia sido anunciado pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução/Cruzeiro)



Segundo a informação da reportagem do site Bolavip Brasil, a prioridade para o técnico Rogério Ceni é contratar um meio-campista na atual janela de transferências. O portal apurou que o treinador acredita que a posição carece de mais um nome e o Fla pode ir ao mercado sul-americano para sanar essa carência, com a ajuda do CIM (Centro de Inteligência de Mercado).

Para isso, a diretoria vai se mexer tentando vender dois ativos do clube que não estão no elenco de Rogério Ceni nesse momento: o lateral-direito Rodinei e o volante Piris da Motta. Caso obtenha sucesso nas negociações pelos dois nomes na janela, essa movimentação abre margem para a contratação de um meia.