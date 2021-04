Flamengo aceita vender Everton Ribeiro por R$ 65 milhões e vê saída como boa alternativa, diz jornal

Um dos principais nomes do elenco do Flamengo, Everton Ribeiro não vive uma boa fase no aspecto técnico com a camisa rubro-negra. E uma saída ganha cada vez mais força de acontecer na próxima janela.

De acordo com o jornal “O Globo“, a direção já definiu o valor para negociar o atleta: 10 milhões de euros, cerca de R$ 65 milhões. E o estafe do atleta acredita que as propostas chegarão.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Na última temporada, Everton Ribeiro quase retornou ao mundo árabe. No entanto, por conta da reta final, o Flamengo conseguiu segurar o meia. Agora, caso uma nova oferta aconteça, o clube vai negociar o jogador.

O Flamengo sofre com a crise financeira e precisa negociar seus jogadores para cumprir uma meta orçamentária da temporada. E a idade do jogador pode acelerar essa saída.

play 0:24 Jogador do Flamengo falou com a Fla TV e comentou sobre vários assuntos

Apesar de não sofrer com lesões, Everton está com 32 anos, idade em que o aspecto físico pode ser atrapalhado. Na equipe, ele faz uma importante função tática de ajudar Isla na marcação, algo desgastante para um atleta com idade mais avançada.

Everton chegou ao Flamengo em 2017 e conquistou muitos títulos desde então. Em destaque, Brasileirão (2019 e 2020), Conmebol Libertadores (2019), Recopa Sul-Americana (2020) e Supercopa do Brasil (2020 e 2021). Com a camisa rubro-negra, ele retornou à seleção brasileira.