Flamengo anuncia acordo com o Mercado Livre, novo patrocinador: ‘Mostra a força do nosso mercado’

O Flamengo tem novo patrocinador. Nesta terça-feira, horas antes de entrar em campo para receber o Unión La Calera pela Libertadores, o clube anunciou um acordo com a empresa Mercado Livre. O site de comércio eletrônico vai estampar a sua marca nas costas da camisa de treino e jogo. O vínculo é até dezembro de 2022 e vai render cerca de R$ 30 milhões no período.

Há especificidades no contrato que podem levar o acordo a ser estendido. O Flamengo, aliás, negociava em paralelo com a Amazon para estampar a parte traseira do uniforme. A gigante americana, que foi patrocinadora pontual na Supercopa do Brasil, contudo, não indicou interesse por um vínculo a longo prazo, segundo informações iniciais do jornalista Venê Casagrande.

– Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor – disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, em comunicado.

Cabe destacar que o acordo com o Mercado Livre ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do clube.

Para gerar curiosidade antes do anúncio oficial, o Flamengo postou uma foto de um urubu (mascote do clube) conduzindo um pacote de entrega com a logo do Mercado Livre estampada, em suas redes sociais. E escreveu:

– Urubu delivery? Pode isso, Arnaldo? kkkkk Segura aí, Nação, que o #MelhorTáChegando no Mengão!