Flamengo: Após goleada pelo Carioca, Ceni já pensa na Supercopa do Brasil e elogia Palmeiras: ‘Equipe muito forte’

Após a goleada por 5 a 1 sobre o Madureira, o técnico do Flamengo, Rogério Ceni, elogiou a atuação de sua equipe, mas ressaltou que ainda há correções a fazer no time.

“Uma equipe sempre tem algo a melhorar. Com o passar dos jogos, a partir do momento que analisamos os jogos, veremos o que temos que corrigir. Hoje tomamos gol de bola parada, algo incomum para nós, apesar do Madureira ser uma equipe muito alta”, apontou.

“A gente tem ajustes a fazer. O time ainda tende a encorpar com o passar dos jogos. Teve muitas mudanças de posição hoje, mas o que mais vejo no momento é a equipe crescendo na partida física”, salientou.

Como só voltará a jogar pelo Estadual no dia 14, contra o Vasco, Ceni já mudou o foco para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo, às 11h (de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

O treinador rubro-negro fez muitos elogios ao rival alviverde e previu um grande jogo na capital.

“Sobre o Palmeiras, é um time que ganhou dois títulos importantes na temporada passada, a Conmebol Libertadores e a Copa do Brasil, e o Flamengo ganhou o Brasileiro, o que agora nos coloca nessa decisão. Agora, vamos para uma nova temporada. O Palmeiras é uma equipe muito forte, pela qual temos um respeito muito grande”, ressaltou.

“Já tive a oportunidade de enfrentar o Palmeiras enquanto técnico do Flamengo, inclusive o jogo também foi em Brasília, e agora temos um novo confronto. Mas o que aconteceu na temporada passada ficou lá. Agora, vamos tentar escrever a história de uma nova temporada já neste domingo”, seguiu.

“Conheço bem o Palmeiras, por já enfrentar e por acompanhar sempre. É um time que fez grandes jogos há cerca de um mês. Não sei exatamente a equipe que vai ser colocada em campo, já que o Campeonato Paulista está paralisado, mas temos uma boa noção de como eles jogam, assim como eles conhecem a gente”, lembrou.

“Vamos ter a oportunidade de acompanhar o Palmeiras na Recopa (Sul-Americana, quarta-feira, contra o Defensa y Justicia). Mas o que temos de lembranças da temporada passada já nos dá uma boa leitura para o jogo de domingo, de forma que vamos nos preparar para vencer esse jogo”, finalizou.