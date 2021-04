Flamengo: Com a conquista da Supercopa, clube vence 14º título nacional grande

O Flamengo conquistou, neste domingo (11), a Supercopa do Brasil, após a decisão nos pênaltis contra o Palmeiras. Com isso, o clube carioca chega ao 14º título nacional grande, ficando apenas um atrás do Alviverde.

O Rubro-Negro tem oito Campeonatos Brasileiros, três Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil e uma Copa dos Campeões. O Palmeiras conta com dez Campeonatos Brasileiros, quatro Copas do Brasil e uma Copa dos Campeões.









Em terceiro lugar fica o Corinthians, que possui sete Campeonatos Brasileiros, três Copas do Brasil e uma Supercopa do Brasil.

O treinador Rogério Ceni disse que espera mais títulos ganhos pelo Flamengo: “Espero que a gente carregue no nosso coração sempre o desejo de ver o Flamengo lá em cima. Sei que existem as desconfianças, as dúvidas, mas ninguém mais profissional, ninguém tem mais desejo de ver esse time vencedor do que eu. Meu desejo hoje é ver o Flamengo no ponto mais alto. Esse time mostrou que o coração vermelho e preto continua batendo forte”.

Desde 2019, a média do Rubro-Negro é de um título a casa 2,8 meses. Nesta semana. o time estreia no Campeonato Carioca 2021, onde enfrentará o Vasco, na quarta-feira (14).

Confira as posições dos campeões nacionais brasileiros:

1 – Palmeiras (15): 10 Brasileiros, 4 Copas do Brasil, 1 Copa dos Campeões

2 – Flamengo (14): 8 Brasileiros, 3 Copas do Brasil, 2 Supercopas do Brasil, 1 Copa dos Campeões

3 – Corinthians (11): 7 Brasileiros, 3 Copas do Brasil, 1 Supercopa do Brasil

4 – Cruzeiro (10): 4 Brasileiros, 6 Copas do Brasil

5 – Santos (9), 8 Brasileiros, 1 Copa do Brasil

6 – Grêmio (8): 2 Brasileiros, 5 Copas do Brasil, 1 Supercopa do Brasil

7 – São Paulo (6): 6 Brasileiros

8 – Fluminense (5), 4 Brasileiros, 1 Copa do Brasil

9 – Vasco (5): 4 Brasileiros, 1 Copa do Brasil

10 – Internacional (4), 3 Brasileiros, 1 Copa do Brasil

11 – Atlético-MG (2), 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil; Bahia (2): 2 Brasileiros; Botafogo (2): 2 Brasileiros; Sport (2): 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil; Athletico (2): 1 Brasileiro, 1 Copa do Brasil

16 – Coritiba (1) 1 Brasileiro; Guarani (1): 1 Brasileiro; Criciúma (1): 1 Copa do Brasil; Juventude (1): 1 Copa do Brasil; Paulista (1) 1 Copa do Brasil.

Santo André (1)

1 Copa do Brasil