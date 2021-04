Flamengo, com Supercopa liberada, viaja para Brasília com time escalado

Uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Humberto Martins, liberou a realização da final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. O confronto marcado para domingo de manhã no Mané Garrincha, em Brasília colocará frente à frente o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil de 2020.

A Justiça Federal havia determinado por força de liminar que o governo do Distrito Federal a suspensão de atividades não essenciais na cidade. O executivo, entretanto, recorreu da decisão.

O Flamengo seguiu, portanto, sua programação pré-estabelecida para esta sexta-feira. O grupo treinou pela manhã no Ninho do Urubu e embarcou para a capital federal no início da tarde.

Com todos os titulares à disposição, as únicas dúvidas do técnico Rogério Ceni eram quanto ao aproveitamento do atacante Pedro e do lateral-direito Matheuzinho. A dupla, que está em fase final de recuperação de lesões musculares teve destinos opostos. Pedro ficou de fora da lista para a partida, mas pediu para acompanhar o grupo em Brasília. Já Matheuzinho foi liberado para atuar e entrou na relação.

O Flamengo fará uma última atividade na manhã deste sábado, no CT do Brasiliense. O time, porém, está definido com Diego Alves, Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Confira a lista de relacionados para a partida contra o Palmeiras:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Gabriel Batista

Laterais: Isla, Matheuzinho, João Lucas, Filipe Luis e Renê

Zagueiros: Rodrigo Caio. Bruno Viana, Léo Pereira e Gustavo Henrique

Meias: Arrascaeta, Willian Arão, Gerson, Diego Ribas, Everton Ribeiro, João Gomes, Hugo Moura e Pepê

Atacantes: Bruno Henrique, Gabigol, Vitinho, Michael, e Rodrigo Muniz