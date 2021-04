Flamengo congratula Vini Jr após atuação de destaque na Champions League: ‘Estamos sempre na torcida’

O Flamengo não entrou em campo nesta terça-feira, mas os torcedores rubro-negros tiveram um motivo de alegria. A milhares de quilômetros de distância, em Madri, na Espanha, Vini Jr brilhou e foi o grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

O jovem de 20 anos, cria das categorias de base do Flamengo, foi o autor de dois gols na partida, que acabou com o triunfo de 3 a 1 para o clube espanhol. Após o fim do jogo, Vini Jr fez uma publicação nas redes sociais e recebeu uma resposta do time do coração:

– Parabéns, cria! Estamos sempre na torcida! – postou o perfil oficial do Fla.

Parabéns, cria! Estamos sempre na torcida! ❤️🖤 — Flamengo (@Flamengo) April 6, 2021

Pelo Flamengo, Vini Jr fez 69 partidas no time profissional, marcando 17 gols e deu cinco assistências. O atacante foi uma das maiores promessas recentes da categoria de base do clube e foi negociado com o Real Madrid pelo valor total de 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões, na cotação da época).