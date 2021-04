Flamengo consegue adiamento, e clássico contra o Vasco é remarcado para quinta-feira

A Federação de Futebol do Rio de Janeiro remarcou o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama para quinta-feira (15), às 19h, no Maracanã. A partida inicialmente estava marcada para quarta (14), às 21h.

O time rubro-negro havia pedido o adiamento do jogo por ter disputado a decisão da Supercopa do Brasil, neste domingo, contra o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O Flamengo já está garantido nas semifinais do Campeonato Carioca com três rodadas de antecipação e nem precisaria entrar em campo para assegurar uma vaga nas semifinais do Estadual. Os resultados do fim de semana foram benéficos aos rubro-negros.

Mesmo assim, a intenção do clube é terminar a Taça Guanabara, fase de classificação do Carioca, na primeira posição. Atualmente, os rubro-negros estão na segunda colocação, com 19 pontos, um a menos que o Volta Redonda.

O Flamengo pode reassumir a ponta no clássico contra o Vasco, no fechamento da nona rodada.

Depois de enfrentar o cruzmaltino, o time rubro-negro enfrenta a Portuguesa no sábado (17), também pelo Carioca, e estreia na Conmebol Libertadores contra o Vélez Sarsfield na terça (20).