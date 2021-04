Flamengo corre para corrigir falhas na defesa e ampliar ótima sequência em casa pela Libertadores

Depois de conquistar protocolarmente a Taça Guanabara, o Flamengo tem uma missão mais encardida nesta terça-feira, quando receberá o Unión La Calera, do Chile, pela segunda rodada do Grupo G da Libertadores. Rogério Ceni corre contra o tempo para corrigir falhas de posicionamento no sistema defensivo, o que tende a ser essencial para que o Rubro-Negro mantenha a ótima sequência em casa pelo torneio.

Embora tenha sido eliminado no Maraca em 2020, o Fla, já com Ceni, empatou com o Racing nos 90 minutos e caiu nos pênaltis (pelas oitavas de final). Ao todo, são oito jogos sem ser derrotado no estádio, com sete vitórias no período – além do resultado de igualdade citado anteriormente.

Pela Libertadores, o último revés no Maracanã foi contra o Peñarol, em abril de 2019 (0x1). Já para esse primeiro jogo da edição de 2021 em casa, Ceni alertou acerca do sistema defensivo, em voga após constantes mudanças e falhas, sobretudo no quesito bola aérea defensiva.

– Temos que repetir mais treinamentos dessa maneira para que a gente atenue esse tipo de gol. É chato você tomar. Eu acho que é o quarto que tomamos em cinco ou seis jogos que sofremos de bola parada sempre colocando jogadores altos onde a bola cai – falou Ceni, na mais recente coletiva, emendando:

– Honestamente eu sempre falo que o sistema é muito mais importante que os próprios atletas. Temos ótimos jogadores na posição. O Rodrigo Caio fez exame e não constatou lesão. Acho que volta rápido. O Arão vem jogando nessa função. O Bruno e o Gustavo. Hoje o Léo também retornou. Vamos formar a zaga sempre com o que temos de melhor. Mas é necessário ser protegida por todos os outros. Mas uma pena, eu não gosto de tomar gols de bola parada. Geralmente times que eu trabalho fazem mais gols de bola parada. Tudo bem que o Flamengo é um time mais baixo, com muito toque de bola. Mas vamos tentar evoluir, repetir, trabalhar. Trabalhamos muito sistema defensivo ontem e o único gol que saiu foi assim. Mas não dá para desistir. Vamos continuar trabalhando.

Ainda sem poder contar com Rodrigo Caio, Rogério Ceni deve escalar novamente Willian Arão e Gustavo Henrique na zaga – a dupla da estreia no torneio, inclusive.

Arão voltará à zaga do time de Ceni (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O time do Fla para receber o Unión La Calera-CHI deve ser o mesmo da estreia no torneio, ou seja: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

O técnico elogiou o time chileno e apontou qualidades que preocupam (veja aqui). Neste momento, o Unión La Calera está com um ponto, enquanto o Fla lidera o grupo, com três.