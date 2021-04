A equipe de futebol do Flamengo chegou a Brasília na tarde desta sexta-feira. O jogo contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil de 2021 foi mantido pelo STJ e será realizado no Estádio Mané Garrincha neste domingo, às 11 horas (de Brasília).

Já na chegada ao hotel, havia grupos de fãs esperando o grupo, que não parou para atender. Os atletas e o técnico Rogério Ceni acenaram de longe para os torcedores que foram ao local.