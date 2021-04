Flamengo deve usar força máxima contra o Volta Redonda

O Flamengo ganhou confiança após a vitória sobre o Vélez, na Argentina, pela Libertadores. Agora, os rubro-negros voltam a focar no Campeonato Carioca. A equipe terá confronto direto pela liderança da fase de classificação contra o Volta Redonda, neste sábado, no Maracanã. Os flamenguistas precisam vencer para terminar na ponta da taça Guanabara.

Por isso, a tendência é a de que Rogério Ceni opte pela escalação de força máxima no fim de semana. O objetivo é ter a vantagem na semifinal e adiar um possível confronto contra o Fluminense.

A comissão técnica ainda não externou a decisão, pois vai confirmar a situação física do elenco. O Flamengo volta a campo pela Libertadores na próxima terça-feira, quando recebe o Unión La Calera, no Maracanã. A vitória fora de casa na estreia ajuda na decisão de escalar os principais jogadores contra o Voltaço. Além disso, o time chileno é considerado o mais fácil do grupo G, que ainda tem a LDU.

O elenco rubro-negro ganhou folga após chegar de viagem da Argentina. Os jogadores se reapresentam nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu.