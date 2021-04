Flamengo divulga relacionados para encarar o Vélez em Buenos Aires; veja lista

A campanha em busca do Tri da Libertadores está prestes a começar. Na tarde deste domingo, o Flamengo divulgou a lista de 23 jogadores que vão viajar para Buenos Aires, onde a equipe enfrentará o Vélez Sarsfield, na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília).

+ Conmebol define árbitro da estreia do Flamengo na Libertadores



Centro de polêmica na última semana em função de um impasse na renovação do contrato, Arrascaeta foi incluído normalmente na relação. O meia se recuperou de entorse no tornozelo e volta a ficar à disposição de Rogério Ceni depois de desfalcar a equipe no clássico contra o Vasco, na última quinta-feira.

Os três desfalques na lista de relacionados já eram esperados. O principal deles é Rodrigo Caio, que foi expulso na última partida do Flamengo na Libertadores-2020 e terá que cumprir suspensão. Além dele, César e Thiago Maia se recuperam de cirurgias no joelho e também ficam no Rio de Janeiro.

+ Pedro destaca importância de estrear com vitória na Liberta: ‘Todo mundo quer ganhar da gente’



Confira os relacionados pelo Flamengo:

(Foto: Divulgação/Flamengo)

+ Confira a tabela completa da Libertadores

Após comandar o time alternativo no empate com a Portuguesa neste sábado, Rogério Ceni comandou um treino com o grupo principal na tarde deste domingo no Ninho do Urubu. A delegação embarcará rumo à capital argentina nesta noite e termina a preparação para o jogo na segunda-feira, no CT do Boca Juniors.