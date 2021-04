Flamengo é campeão do CBLoL Academy 2021, competição importante no mundo dos games

Neste sábado (17), a equipe de e-sports do Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de League of Legends Academy 2021 (CBLoL Academy 2021), campeonato importante de um dos jogos mais populares no mundo dos games. A equipe levou a melhor por 3 a 1, em decisão diante da FURIA, outra importante agremiação na categoria.









O atirador Lucas “Netuno” e o experiente Bruno “Goku”, no meio, tiveram uma excelente atuação, sendo fundamentais para o título do Flamengo. O primeiro efetuou dez abates na primeira etapa, enquanto o outro anotou um pentakill no último jogo da série, justificando o porquê de ter sido campeão brasileiro em 2019.

É a primeira vez que essa competição é disputada, e o Rubro-Negro é o campeão inaugural. Ele faz parte do sistema de franquias e foi instalado este ano no Brasil, pela empresa Riot Games, e substituiu o Circuito Desafiante, antiga segunda divisão do CBLol nacional.

O confronto entre Flamengo e FURIA começou com um equilíbrio entre as equipes. Aos 18 minutos, porém, o Rubro-Negro iniciou a demonstrar sua superioridade, acumulando três dragões no total, dois na montanha, e o primeiro barão. As rotas foram limpadas posteriormente com um buff e venceu a primeira partida.

No segundo jogo, quem levou a melhor foi a FURIA, engajando boas lutas ao longo do combate. Porém, nas outras duas partidas, o Flamengo foi superior, vencendo com autoridade e faturando o título.