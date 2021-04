Flamengo e Palmeiras disputam ‘hegemonia’ no Brasil pela Supercopa; veja as prováveis escalações do confronto

Ganhadores dos principais títulos nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras são os protagonistas do futebol brasileiro. A partir das 11 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha, os dois clubes entram em campo para disputar a hegemonia nacional.

Palmeiras (2018) e Flamengo (2019 e 2020) vêm se alternando como ganhadores do Campeonato Brasileiro. Os finalistas da Supercopa também venceram as últimas duas edições da Conmebol Libertadores e a equipe alviverde faturou ainda a mais recente Copa do Brasil.

Vencedor da tríplice coroa na última temporada, o Palmeiras segue em uma maratona de jogos, já que também disputa a Recopa Sul-Americana contra o Defensa y Justicia. A partida decisiva diante do adversário argentino, inclusive, está marcada para a noite de quarta-feira.

“Quero que os jogadores desfrutem dessa final, porque chegaram aqui através de todo o trabalho que fizeram. Estamos aqui para desfrutar com responsabilidade e fazer tudo para ganhar. Ter o caráter, a personalidade e ser competitivos para defender bem e atacar melhor”, disse o técnico Abel Ferreira.

Recuperado de lesão no tornozelo direito, o meio-campista Gabriel Menino foi relacionado pelo treinador português. Assim como o volante Danilo Barbosa e o atacante Gabriel Veron, que cumprem cronograma individualizado de pré-temporada. Já Luiz Adriano, diagnosticado com covid-19, segue afastado.

Felipe Melo, do Palmeiras, e Diego Ribas, do Flamengo Lucas Figueiredo/CBF

Comandado pelo ex-goleiro Rogério Ceni, o Flamengo encara o Palmeiras na condição de defensor do título da Supercopa do Brasil, já que na última temporada venceu o Athletico-PR, também no Estádio Mané Garrincha. De acordo com o meio-campista Diego, motivação para repetir o feito, não falta.

“Nossa maior motivação é vencer. Sete títulos nos últimos dois anos é algo muito difícil e todas as conquistas devem ser festejadas. A motivação vem dos nossos objetivos e é o que estamos acostumados a fazer: ser melhor do que fomos ontem”, declarou o capitão do time rubro-negro.





Lesionados, o meio-campista Thiago Maia e o centroavante Pedro desfalcam o Flamengo na briga pelo bicampeonato da Supercopa do Brasil. Os dois jogadores, porém, devem ir a Brasília para torcer pelos companheiros no confronto com o Palmeiras.

FLAMENGO X PALMEIRAS

Data: 11 de abril de 2021, domingo

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Horário: 11 horas (de Brasília)

Árbitro: Leandro Vuaden

Assistentes: Rafael Alves (Fifa) e Jorge Bernardi

VAR: Wagner Reway

FLAMENGO: Diego Alves; Isla, Willian Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Rogério Ceni

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Felipe Melo, Zé Rafael (Patrick de Paula) e Raphael Veiga; Breno Lopes, Willian e Rony. Técnico: Abel Ferreira