Flamengo e Palmeiras são convidados para café da manhã com Bolsonaro e autoridades e receberão homenagem em Brasília

Flamengo e Palmeiras foram convidados para um café da manhã com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e autoridades políticas do Distrito Federal neste sábado, em Brasília.

No evento, os clubes serão representados por seus presidentes (Rodolfo Landim e Maurício Galiotte), que receberão homenagens esportivas antes da disputa da Supercopa do Brasil, no domingo, às 11h (de Brasília), no Mané Garrincha.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

O encontro não terá cunho político – ou seja, não servirá para discussões sobre temas como direitos de televisão ou revisão do calendário do futebol nacional.

O café da manhã foi organizado apenas para que os dois clubes que disputarão a Supercopa sejam homenageados em Brasília, já que a cidade receberá o jogo.

Além de Bolsonaro, estarão presentes também autoridades do Governo do Distrito Federal e da municipalidade de Brasília.

A delegação rubro-negra já viajou para o DF nesta sexta-feira.

Breno Lopes, do Palmeiras, e Filipe Luís, do Flamengo, durante jogo Cesar Greco/Ag Palmeiras

O atacante Pedro, que ainda se recupera de lesão, ficou no Rio de Janeiro, enquanto o lateral-direito Matheuzinho seguiu com os companheiros.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Já o Verdão vem da disputa do primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, na última quarta-feira, na Argentina.

Para a Supercopa, o Alviverde terá o reforço do atacante Luiz Adriano, que cumpriu 10 dias de afastamento após diagnóstico de COVID-19 e reforçará o plantel do técnico Abel Ferreira.

O Fla é o atual campeão da Supercopa, tendo vencido o Athletico-PR em fevereiro de 2020, também no Mané Garrincha.

O Palmeiras, por sua vez, busca seu 1º título na competição, que voltou a ser disputada pela CBF justamente no ano passado.