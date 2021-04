Flamengo | Empresa de streaming irá patrocinar o Flamengo na disputa da Supercopa do Brasil neste domingo

Flamengo e Palmeiras irão disputar a Supercopa do Brasil neste domingo (11), às 11h00, no estádio mané Garrincha, em Brasília. A disputa é entre o campeão brasileiro, contra o campão da Copa do Brasil da temporada 2020. O time rubro-negro disputou a competição no ano passado e ficou com o título, após vencer o Atlhetico Paranaense.

Nesta sexta-feira (9), o Flamengo acertou um patrocínio com a empresa de streaming Amazon Prime Vídeo. A marca estampará as costas da camisa rubro-negra na decisão do próximo domingo, que vale o título da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no Estádio Mané Garrincha, em Brasilía.

Diego, do Flamengo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)



Além do espaço na camisa, o acordo prevê que a empresa tenha participação também em ações nas redes sociais do clube. Recentemente, a Amazon Prime Vídeo utilizou as redes rubro-negra para lançar a série “The Boyz”.

A força rubro-negra no meio digital (o Flamengo é um dos timeas com mais interações nas redes sociais nas Américas), foi decisiva para o acordo, já que a Amazon vê no clube uma importante porta de entrada para impulsionar os seus produtos.

No Twitter, o Rubro-negro soma 7,5 milhões de seguidores. Em seu canal do Youtube, o clube carioca conta com 6,1 milhões de inscritos e no Instagram, a presença rubro-negra é de 10,1 milhões de fãs.