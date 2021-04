Flamengo expande horizontes e observa volante Lucas Torreira, do Atlético de Madrid; atleta é nome frequente na seleção do Uruguai

O Flamengo começou a disputa do Campeonato Carioca com alguns jovens do Ninho enquanto os principais atletas do elenco estiveram em um recesso após a conquista do Campeonato Brasileiro. Agora, os grandes nomes do plantel flamenguista já estão novamente na ativa, no aguardo das principais competições de 2021.

Até o momento, o único reforço acertado foi o zagueiro Bruno Viana, o que mostra que o Fla pôs o “pé no freio” em relação ao mercado de transferências na comparação com o que o próprio clube fez no início de 2020. Mas a Nação gostaria que a diretoria tivesse garantido ao menos algumas contratações para a temporada.

Segundo a informação do site UOL Esporte, o Flamengo está observando a situação do volante uruguaio Lucas Torreira. O atleta pertence ao Arsenal e está emprestado ao Atlético de Madrid, mas vem em baixa na Europa e teria a vontade de voltar à América do Sul. Para isso, já abriu negociações com o Boca Juniors.

Torreira: em ação pelo Arsenal (Foto: Getty Images)



O Flamengo está claramente atrás do clube argentino no páreo, pois sequer fez algum tipo de contato com o jogador que é nome frequente nas listas de convocações da seleção do Uruguai. O atleta é visto como um volante que se dedica mais no momento defensivo da partida, sendo um atleta com características de marcação.

Na goleada contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, Ceni escalou novamente um meio de campo ofensivo com Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Flamengo, oficialmente, nega a intenção de contratar Torreira.