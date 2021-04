Flamengo fecha patrocínio de R$ 30 milhões para a sequência da temporada

O Flamengo fechou com mais um patrocínio para a sequência da temporada. A direção acertou um contrato até 2022 com o site Mercado Livre que vai render R$ 30 milhões até o fim do acordo.

Será uma SuperTerça de Conmebol Libertadores nos canais Disney e no ESPN.com.br, com direito a jogos de Flamengo, Santos e Palmeiras AO VIVO! O time rubro-negro encara o Unión La Calera-CHI, e a transmissão exclusiva no FOX Sports começa às 19h (todos os horário aqui são de Brasília); na sequência, 21h15 e ainda no FOX Sports, tudo de Boca Juniors-ARG x Santos; no mesmo horário, 21h15, é hora de Palmeiras x Independiente Del Valle-EQU, na ESPN Brasil e no ESPN App. Todas as partidas terão cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E o pós-jogo é no Linha de Passe, 23h25, na ESPN Brasil e no ESPN App.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

A empresa vai estampar a marca nas costas da camisa, local ocupado pela MRV no ano passado e que teve a Amazon eventualmente na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O Mercado Livre venceu a concorrência com a própria empresa norte-americana.

De acordo com a apuração do ESPN.com.br, o tempo de contrato pesou bastante. Enquanto a Amazon negociava para um vínculo até o fim do ano, o Mercado Livre firmou uma proposta por mais tempo, com término marcado para dezembro de 2022.



1 Relacionado

Anteriormente, a MRV pagava ao Flamengo cerca de R$ 10 milhões por ano. E o presidente Rodolfo Landim falou sobre o novo acordo do Flamengo para a sequência da temporada e vibrou com a parceria.

“Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a Nação Rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor”, disse o presidente.