Flamengo fica atrás duas vezes, mas obtém a virada e vence o Vélez Sarsfield pela estreia da Libertadores

Pela partida de estreia do Grupo G da Copa Libertadores, Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentaram nesta terça-feira (20), no José Amalfitani, às 21h30 (horário de Brasília). Você acompanhou o minuto a minuto da partida aqui, no Bolavip Brasil.

Flamengo volta a enfrentar um time argentino pela Libertadores (Foto: Getty Images)



O Vélez saiu na frente na primeira etapa. Jansen marcou após boa tabela com Lucero. Pouco antes do intervalo, o Rubro-Negro empatou com Willian Arão, completando boa jogada de Gérson.

No segundo tempo, o Vélez Sarsfield pulou na frente novamente, outra vez com Jansen. O Flamengo empatou em pênalti sofrido por Gabriel em choque com Hoyos. O próprio camisa 9 cobrou e empatou o jogo. Quem decidiu a partida foi De Arrascaeta, que acertou um petardo de fora da área.

Vélez Sarsfield x Flamengo: veja como foi a vitória rubro-negra pela Libertadores

