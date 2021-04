Flamengo gasta em dupla criticada o triplo do que pagou em Bruno Henrique e ainda precisa quitar R$ 126 milhões em reforços

O Flamengo divulgou o balanço oficial do ano de 2020 em seu site. E duas contratações que não tiveram sucesso renderam ao clube uma quantia alta: Michael e Léo Pereira.

Os dois jogadores brilharam em 2019 por Goiás e Athletico-PR, respectivamente. Michael e Léo Pereira chegaram com aval de Jorge Jesus, mas ainda não emplacaram.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Enquanto o atacante foi comprado por R$ 38,4 milhões, sendo R$ 4,5 milhões destinados a intermediários, o zagueiro foi adquirido por R$ 34 milhões (R$ 3,8 milhões em comissões). Curiosamente, eles custaram R$ 72,4 milhões, juntos, aos cofres rubro-negro mais do que o triplo do que o clube pagou em Bruno Henrique.

O camisa 27, que fez uma dupla mortal com Gabigol nas duas últimas temporadas, custou bem menos do que Michael e Léo Pereira. Na época, o time carioca pagou cerca de R$ 23 milhões ao Santos para ficar com o atacante.

Outro que brilhou no clube carioca e custou menos foi Rodrigo Caio. O zagueiro chegou do São Paulo por 5 milhões de euros, algo em torno de R$ 28 milhões, em dezembro de 2018. Em pouco tempo, se firmou e se tornou referência no setor ofensivo.

De acordo com o balanço, o Flamengo precisa pagar R$ 126 milhões com contratações de Gabigol, Pedro, Gerson, Michael e Léo Pereira ainda neste ano. Por outro lado, o clube precisa arrecadar R$ 90 milhões em vendas para bater a meta estipulada no orçamento.