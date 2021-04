Flamengo: Gerson fala sobre renovação: “Na hora certa, essa situação será ajustada”

A torcida do Flamengo aguarda ansiosamente que Gerson, volante e titular absoluto do time de Rogério Ceni, renove seu contrato com o clube rubro-negro. O jogador possui vínculo com a agremiação até 2023. Em entrevista ao ge, ele falou sobre alongar sua situação contratual.

“Encaro esta situação [da renovação] como pauto meu trabalho no dia a dia: com respeito. Estamos vivendo uma situação extremamente complicada em virtude da pandemia e isso também é analisado por mim. Eu e meu pai temos um diálogo muito bom com o clube e na hora certa essa situação será ajustada”, falou o volante.

Gerson é um dos poucos jogadores que são titulares do Flamengo que não têm reajuste desde 2019. Ao ge, o vice-presidente de futebol Marcos Braz assumiu que o caso da renovação do volante merece atenção.

A intenção do jogador é ficar no Flamengo para, segundo ele, conquistar o Mundial de Clubes e, mais uma vez, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro.

“Falta muito mais e é nisso que foco meu trabalho no dia a dia. Um clube como o Flamengo te faz acordar pensando em títulos e dormir pensando em títulos. Não pode ser diferente. Ainda faltam páginas dessa história”, disse ele.