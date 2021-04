Flamengo goleia o Madureira por 5 a 1. Veja os gols da vitória rubro-negra

Na noite desta segunda-feira (5), o Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1 pelo Campeonato Carioca, em partida realizada no Estádio Raulino de Oliveira. Com a vitória, o Rubro-Negro manteve a liderança da Taça Guanabara, tendo os mesmos 19 pontos do Volta Redonda, mas estando à frente no saldo de gols.

A equipe começou a partida com tudo, encurralando o Tricolor Suburbano no campo de ataque. Aos 15 minutos, Bruno Calixto derrubou Bruno Henrique dentro da área. Gabriel deslocou Felipe Lacerda e abriu o placar para o Flamengo. O segundo gol sairia cinco minutos depois, com Gérson.

O Rubro-Negro manteve o ritmo nos minutos seguintes e, aos 28, Rodrigo Caio finalizou para o gol. Felipe Lacerda deu rebote e, na sequência, Gabriel marcou o segundo dele no jogo. Apesar de alguns sustos, o Flamengo continuou dominante na partida, como se fosse um treinamento.

O quarto gol saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Isla cruzou rasteiro para Diego, que finalizou de primeira. A bola desviou em Maurício e entrou. O Madureira voltou para a segunda etapa com duas substituições e diminuiu aos 12, com Luiz Paulo. Porém, o Flamengo marcou o quinto cinco minutos depois: De Arrascaeta fechou a goleada.

Agora, o próximo adversário do Rubro-Negro é o Vasco, em clássico que será disputado daqui a nove dias. O Madureira, por sua vez, enfrenta o Boavista, buscando se aproximar dos primeiros colocados.