Flamengo goleia o Unión La Calera por 4 a 1 e lidera o Grupo G da Libertadores

Pela segunda rodada do Grupo G da Copa Libertadores, Flamengo e Unión La Calera se enfrentaram nesta terça-feira (27), no Maracanã, às 19h15 (horário de Brasília). Você poderá acompanhou o minuto a minuto em tempo real aqui, no Bolavip Brasil.

Jogadores do Flamengo comemoram gol pela Libertadores (Foto: Getty Images)



Na primeira etapa, domínio absoluto do Rubro-Negro. A equipe saiu na frente com Gabriel, após uma boa tabela entre De Arrascaeta e Gérson. O uruguaio marcaria o segundo gol em contra-ataque puxado por Bruno Henrique.

No segundo tempo, o Unión La Calera diminui com as entradas de Valdívia e Sáez. Este último, por sinal, foi o autor do gol. Na sequência, porém, o Rubro-Negro volta a ter as rédeas da partida, marcando mais uma vez com Gabriel, e fechando o placar com uma pintura de Pedro.

Flamengo x Unión La Calera: veja como foi o tempo real da partida da Libertadores

