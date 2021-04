Flamengo: jornal argentino destaca golaço de Pedro e ‘exibição de luxo’ do clube no Maracanã: ‘Continua seu momento doce’

O Flamengo deu mais um passo rumo o principal objetivo da temporada 2021: voltar ao topo da América. Com a goleada por 4 a 1 diante do Unión La Calera (CHI) dentro do Maracanã, o Rubro-Negro segue 100% na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

A bela atuação contra os chilenos fez a partida rubro-negra repercutir na Argentina. O Diário Olé destacou as ‘exibições de luxo’ do Flamengo na partida e afirmou que o clube carioca segue com ‘momento doce’ após vencer o Vélez Sarsfield na primeira partida e conquistar a Taça Guanabara.

“A vitória teve exibições de luxo: a abertura do placar foi de Gabigol, que só empurrou depois de uma boa jogada coletiva. Quatro minutos depois, após passe de Bruno Henrique, De Arrascaeta, o uruguaio que já havia convertido contra o Vélez, marcou assim como seu companheiro brasileiro”, começou por afirmar.

“No segundo tempo Gabigol ampliou embora o melhor que se viu no Maracanã foi o 4 a 1, de Pedro, que fez duas fintas antes de cavar na frente do goleiro argentino Alexis Martín Arias”, completou.

Anteriormente, a imprensa chilena já havia exaltado o Flamengo diante do La Calera. Contando a história da partida em suas edições digitais, veículos como o Triunfo, Publimetro e La Tercera usaram expressões como ‘sem piedade’, ‘avassalador’ e ‘poderoso’ para se referir ao futebol rubro-negro no confronto.

Em comum, mesmo apontando que o placar elástico na partida não refletiu de fato a atuação dos ‘cimenteiros’ no Brasil, os jornais apontaram que a qualidade individual do Flamengo foi fundamental para que o jogo fosse ‘resolvido’, mesmo após a equipe chilena crescer no início do segundo tempo.

A melhora de produção do Unión La Calera, que resultou no gol sofrido, foi abordada pelo técnico Rogério Ceni na entrevista coletiva após a partida.

“Tivemos uma falha que eu não consegui avaliar, ainda. Eu acho que o Bruno tentou antecipar, acabou recebendo essa bola nas costas. O Arão gritou para ele ficar, acho que ele não entendeu. Mas eu achei uma atuação boa da defesa”, afirmou.

“Interceptaram a maioria das bolas, no primeiro tempo, poucas chances de gol, no segundo, tivemos os primeiros 15 minutos em que é natural que o adversário chegue mais, mas voltamos a jogar bem. Acho que nós tivemos uma boa atuação defensiva. Mas a pior parte do jogo foram esses 15 minutos”, finalizou.

Com a goleada por 4 a 1 que contou com gols de Gabigol (2), Arrascaeta e Pedro, o Flamengo lidera o grupo G da Conmebol Libertadores com 100% de aproveitamento: 6 pontos com duas vitórias em dois jogos.

A chave ainda conta com LDU (4 pontos), Unión La Calera (1 ponto) e Vélez Sarsfield (0 ponto).