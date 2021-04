Flamengo: jornal espanhol rasga elogios ao volante Gerson e coloca o Rubro-Negro como forte candidato ao título da Libertadores | Bolavip Brasil

Querido pela torcida do Flamengo, Gerson segue se destacando com a camisa rubro-negra. Campeão da Libertadores em 2019, o volante vive um bom momento e já espera ampliar o contrato com o Mais Querido do Brasil, que é válido até o fim de 2023.

A boa fase do camisa 8 chamou atenção da imprensa internacional. Isso porque o jogador flamenguista, que acabou de completar 100 partidas com o manto do clube carioca, virou pauta no jornal ‘As’, da Espanha.

O diário com sede em Madri afirmou que Gerson é um dos destaques do Flamengo na atual edição da Libertadores e se derreteu com o desempenho do atleta nos jogos iniciais da competição continental.

Comemoração de gol de Gerson, do Flamengo. Foto: Getty Images



Jornal espanhol também coloca Flamengo na briga pelo título da Libertadores

O As ainda colocou o time comandado por Rogério Ceni como um forte candidato na briga pelo título do torneio. Vale lembrar que o Rubro-Negro busca seu terceiro troféu do campeonato.

“Gerson tem sido um dos grandes protagonistas do início da Copa Libertadores. O meio-campista de 23 anos foi chave nos dois triunfos do Flamengo, claro candidato ao título de um torneio que já conquistou em 2019. Com exibição dominante, tem oferecido segurança nos passes, profundidade e trabalho defensivo a um nível extraordinário no continente sul-americano”, escreveu o veículo de comunicação.